So tickt(e) Osteuropa 2020

Haben polnische Taucher das Bernsteinzimmer gefunden? Wer ist der Staatsfeind Nr. 1 in Serbien? Eine höfliche Revolution in Belarus, Dürre auf der Krim und Feuer in Tschernobyl. Es war viel los in Osteuropa 2020!