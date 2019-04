Wenn es gut läuft, bekomme er durch das Betteln etwa 15 bis 20 Euro am Tag zusammen. In der Slowakei stehen Jozef Cibula zudem rund 60 Euro pro Monat an sozialen Hilfen plus weitere Geldleistungen für Frau und Kinder zu. Das durchschnittliche Einkommen in seiner Heimat liegt knapp über 1000 Euro, der Mindestlohn bei gerade einmal 480 Euro.

Sozialarbeiter Thorsten Deigweiher unterstützt die Menschen beim Verein Treberhilfe. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Mitarbeiter der Treberhilfe in Dresden merken, dass mehr Menschen aus Osteuropa nach Dresden kommen. Sie versprechen sich ein besseres Leben und "der größte Teil komme tatsächlich zum Arbeiten hierher", sagt Sozialarbeiter Thorsten Deigweiher vom Verein Treberhilfe. Dieser ist ein wichtigen Anlaufpunkt für Obdachlose aus Osteuropa in der Dresdner Neustadt.

Viele würden ursprünglich mit Jobangeboten hiergelockt, berichtet Deigweiher und ergänzt: "Natürlich in prekären Beschäftigungsverhältnissen." Das bedeutet, sie würden nicht ordentlich bezahlt. Die Familien zu Hause seien auf das Geld angewiesen, was die erwerbstätigen Männer in die Heimat schicken "und dann nimmt der ganze Kreislauf seinen Anfang".

Die osteuropäischen Wohnungslosen dürfen sich durch die Freizügigkeit so lange an jedem Ort innerhalb der EU aufhalten, wie sie möchten. Anspruch auf Sozialleistungen haben sie nur in ihrem Heimatland oder wenn sie hier gearbeitet haben.

Da wohnungslose Ausländer wie Jozef Cibula keine deutsche Meldeadresse haben, werden sie nicht erfasst. Die Treberhilfe hat 2014 etwa 15 hilfesuchende Osteuropäer registriert, aktuell suchen im Schnitt 50 die Angebote auf. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.

Die CDU-Stadträtin Daniela Walter findet, die Probleme sollten in den Heimatländern gelöst werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Sie kommen aus Osteuropa hier rüber, weil sie der Ansicht sind, dass man in Dresden oder in Deutschland mehr Chancen hat, sich Vorteile zu verschaffen", sagt Dresdens Sozial-Stadträtin Daniela Walter (CDU). "Deswegen bettelt man hier, statt die Systeme zu nutzen, die vielleicht auch in den eigenen Ländern als Fürsorgesysteme für Menschen in Not da sind." Sie findet, die Probleme sollten in den Heimatländern gelöst werden.