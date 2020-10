Seit Wochen gehen die Menschen in Bulgarien gegen die Regierung auf die Straße – und das täglich. Sie prangern Korruption und Vetternwirtschaft im ärmsten Land der EU an und fordern den Rücktritt von Ministerpräsident Bojko Borissow. Sie sehen ihr Land auf dem Weg, ein zweites Ungarn zu werden und fordern ein Eingreifen der Europäischen Union. Doch bislang fühlen sich die Demonstranten vom Rest Europas allein gelassen.

Vergangene Woche beschäftigte sich die EU dann mit der Causa Bulgarien und legte einen Bericht vor. Der lässt kein gutes Haar an der Regierung in Sofia. So gäbe es Korruption in der Regierung, sie schränke Medienfreiheit ein und behindere die Justiz. Diese Woche wurde der Bericht im EU-Parlament diskutiert, eine mögliche Resolution könnte noch heute verabschiedet werden.