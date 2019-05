Die Wohnung ist noch leer, aber schon beeindruckend. Marta Lebiedzińska steht am Fenster und bewundert den Ausblick: Von hier kann man auf die Danziger Werft sehen, ganz in der Nähe hat die Solidarność 1980 mit ihrem Streik die politische Wende im Ostblock eingeleitet.

In der Nähe der Werft entstehen moderne Apartment-Türme. Bildrechte: Martin Adam

Gegenüber sind zwei moderne Apartment-Türme zu sehen. Im dritten steht die junge Innenarchitektin und arbeitet. In ein paar Monaten soll die Wohnung bezugsfertig sein. Marta hat noch viel zu tun: "Im Februar sind wir hier in eine total rohe Wohnung gekommen. Jetzt warten wir, dass am Freitag das Parkett verlegt wird, dann kommt der Tischler mit den Türen, Küchenschränken und Möbeln. Meine Projekte sind immer ganz unterschiedlich, so wie meine Kunden."