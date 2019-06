Erst gestern war es gelungen, das stark beschädigte Wrack aus der Donau zu bergen. Bislang war das durch hohen Pegelstand und schlechte Sicht unter Wasser nicht möglich. Taucher fanden gestern weitere Opfer des Unglücks, darunter den Kapitän und das vermisste sechsjährige Mädchen, das in den Armen seiner Mutter lag. Das Wrack wird nun von der Polizei und Staatsanwaltschaft untersucht. Insgesamt starben bei dem Unglück mindestens 24 Menschen.

Das jüngste Schiffsunglück gehe auf menschliches Versagen zurück, nicht auf grundsätzliche Sicherheitsmängel, sagt Atilla Bencsik vom Binnenschiffahrtsverband Ungarn. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach dem Unglück haben südkoreanische und chinesische Reisebüros die gebuchten Budapest-Fahrten reihenweise abgesagt. In den südkoreanischen Medien wurde viel über angebliche Sicherheitsmängel berichtet. Auch das dementiert Bencsik. "In den letzten 30 Jahren gab es in Ungarn weniger als 20 Fälle, wo ein Ausflugsboot wegen technischer Mängel gerettet werden musste", erzählt der Experte. "Die Schiffe werden im Allgemeinen viel strenger geprüft als beispielsweise LKW."