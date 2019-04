Osteuropa im Porträt

France (Name geändert), 63 Jahre, Rentner, Slowenien "Merkel und Juncker sollten mehr tun für Europa und nicht nur reden. Sie sollten sich ein Beispiel an Orbán nehmen. Strenge Grenzen sind gut. Klar: Wir sind in Europa und die EU ist ein gemeinsames Projekt. Das macht uns gegen Großmächte wie Amerika stark. Nur sollten die Staaten nicht so viel zanken. [...] Eigentlich bin ich zufrieden. Viel besser ist es nicht geworden. Schöner wäre es, wir in Slowenien hätten auch europäische Renten!" Bildrechte: MDR/Stefanie Markert