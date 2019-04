Wie viele junge Esten will Thyle nach oben und sie ist froh, in einem freien und europäischen Land zu leben. Den Schulabschluss hat sie so gut wie in der Tasche. Und dann?

Direkt bin ich über Schulprojekte mit der EU in Berührung gekommen. Wir haben Schulen in anderen europäischen Städten besucht und so das Schulleben in anderen Ländern kennengelernt.

Zudem, so Thyle, könne sie natürlich auch durch Europa reisen und unterschiedliche Kulturen und Lebensweisen erleben. Von ihren Großeltern und Eltern weiß sie, dass das nicht immer so war.

Das Rotermann-Viertel, zu Sowjetzeiten heruntergekommenes Fabrikgelände und düstere Kulisse des Kultfilms "Stalker", heute ein angesagter Szene-Kiez. Bildrechte: IMAGO

Ihre Generation, die jungen Esten, schätzen daher diese Freiheit vielleicht mehr als junge Erwachsene in anderen EU-Ländern, einfach weil sie ja so viel mehr ist als "nur" Reisefreiheit. Die ist in Estland zwar eigentlich nichts Neues mehr, wird aber immer noch als etwas Besonderes empfunden. Wohl auch, weil diese uneingeschränkte Freiheit gleich hinter Narva an der estnischen Ostgrenze endet. Da fängt Russland an.