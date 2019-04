So warnt zum Beispiel Sachsens Ministerpräsident Georg Milbradt im März 2004. Andere ostdeutsche Politiker erklären in Hintergrundgesprächen, die Autobahn A4 würde zu einem "Highway des organisierten Verbrechens". Insbesondere Menschen aus Polen, dem mit 30 Millionen Bürgern größten unter den neuen Mitgliedsstaaten, stehen im Zentrum dieser Debatte.

Auch in den anderen EU-Mitgliedsstaaten wird über die Folgen der Osterweiterung, insbesondere für den Arbeitsmarkt, diskutiert. Um Vorbehalte wie in Deutschland zu zerstreuen, können die Mitgliedsländer durch das sogenannte "2+3+2-Modell" selbst bestimmen, wann sie ihren Arbeitsmarkt für die neuen Mitgliedsstaaten aus Osteuropa öffnen und diesen maximal sieben Jahre lang abschotten.

Dänemark, Österreich und Deutschland reizen diese Möglichkeit komplett aus. Im Schnitt kommen bis 2011 jährlich trotzdem circa 265.000 Menschen aus den neuen EU-Staaten nach Deutschland. Das errechnete das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in einer Ende 2018 veröffentlichten Studie. In einigen einfachen Tätigkeiten dürfen sie da bereits arbeiten, etwa als Saisonkräfte. Aufgrund dieser begrenzten Arbeitsmöglichkeiten liegt ihr durchschnittlicher Aufenthalt in Deutschland unter einem Jahr. Dann kehren die Menschen in ihre Heimatländer zurück.