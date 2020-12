Über die EU zu meckern – das gehört in tschechischen Kneipen zum guten Stammtisch-Ton. Besonders EU-kritische Autobesitzer gehen manchmal sogar so weit, dass sie die EU-Sterne auf ihrem Nummernschild überkleben oder durchstreichen. Auch Politiker und Journalisten schlagen gern in diese Kerbe ein und malen die EU an die Wand – als schwerfälliges, bürokratisches Monster, das die Tschechen mit fragwürdigen Verordnungen betreffs Bananen-Krümmung ärgert, statt echte Probleme wie die Migration anzupacken.

Noch im Frühling 2020 sah die Sache ganz anders aus. Damals wurde der Kontinent von der ersten Corona-Welle gebeutelt. Viele Länder schlossen nahezu panikartig ihre Grenzen, setzten die Reisefreiheit innerhalb des Schengen-Raums aus und kritisierten, dass die EU nichts zur Bewältigung der Corona-Krise unternimmt und die Mitgliedstaaten auf sich allein gestellt sind. Tschechien ging damals tatsächlich einen eigenen Weg, führte sehr früh rigide Maßnahmen ein, schloss die Grenzen und verbot den eigenen Staatsbürgern die Ausreise, was später von der Justiz gekippt wurde. Das Land blieb so von der ersten Corona-Welle nahezu verschont, die Zustimmung der Tschechen zur EU sank aber auf 46 Prozent.

Jetzt, während der zweiten Pandemie-Welle, würdigen die Tschechen den Forschern zufolge aber die Bemühungen der EU, vor allem die effiziente Beschaffung des Corona-Impfstoffs. Sie sind außerdem froh, dass die Grenzen offen bleiben konnten und die Versorgung mit Lebensmitteln und sonstigen Waren trotz der Pandemie sichergestellt ist. Aber auch die Tatsache, dass die Tschechische Republik während der zweiten Pandemie-Welle nicht mehr so glimpflich davonkommt, sondern in den vergangenen Wochen fast täglich neue Negativrekorde bei den Infiziertenzahlen und Todesopfern aufstellte, dürfte eine Rolle spielen, erklären die Meinungsforscher.

Die positive EU-Wertung sei auch deshalb bemerkenswert, weil die Menschen ihre persönliche Lebenssituation insgesamt nicht sonderlich positiv sehen, betont STEM-Analytiker Nikola Hořejš. Deshalb werde es sehr wichtig sein, wie das Corona-Hilfspaket der EU in Zukunft greift, denn die tschechische Wirtschaft sei von Exporten abhängig, die zu 80 Prozent in andere EU-Länder gingen, so Hořejš. Zwei Drittel der Befragten glauben, dass Tschechien in die Rezession abrutscht, wenn die Wirtschaft in der EU nicht wieder in Schwung kommt.