In der Ukraine werden viele emotional, wenn es um die Freilassung der Inhaftierten geht. Die meisten im Land sind kriegsmüde, da kommt eine solch positive Nachricht sehr gut an. Zumal Selenskyj vor kurzem mit der Aufhebung der strafrechtlichen Immunität der Abgeordneten ein großes Versprechen erfüllte, eine gewisse Selenskyj-Euphorie bleibt also bestehen. Nicht nur seine Kritiker fragen sich jedoch, was denn der eigentliche Preis des Austausches ist. Die Abgabe des wichtigen Zeugen des Abschusses des Fluges MH17, Wolodymyr Zemach, an Russland ist ohnehin ein hoher Preis, die leise Kritik der niederländischen Ermittler kommt noch hinzu. "Ist das jedoch alles oder ist hinter verschlossenen Türen mehr vereinbart worden?" Das sind die Fragen, die sich auch einfache Ukrainer stellen.