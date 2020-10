Bei der Parlamentswahl in Georgien deutet sich ein Sieg der Regierungspartei Georgischer Traum an. Nachwahlbefragungen verschiedener Fernsehsender sahen die Partei zwischen 39 und 55 Prozent der Wählerstimmen. Die Oppositionspartei Vereinte Nationale Bewegung liegt demnach zwischen 23 und 33 Prozent Zustimmung.

Ob das Ergebnis für eine Fortführung der Regierung reicht, ist ungewiss. Der oppositionsnahe Fernsehsender Mtawari hatte berichtet, die Opposition in ihrer Gesamtheit liege mit 52 Prozent in Führung. Diese sprach denn auch von einem Wahlsieg und weigerte sich, den Ausgang als Wahlniederlage zu bewerten. Erste offizielle Ergebnisse wurden erst in der Nacht zum Sonntag erwartet.

Die meisten Oppositionsgruppen hatten sich für die Abstimmung zusammengeschlossen, um die Regierungspartei abzulösen. Angeführt werden sie von der Partei Vereinigte Nationale Bewegung von Michail Saakaschwili . Im Sender Mtawari sagte er, er wolle aber kein Ministerpräsident werden. Saakaschwili war von 2004 bis 2013 Präsident Georgiens. Danach floh er aus dem Land, um einer möglichen Gefängnisstrafe wegen Machtmissbrauchs zu entgehen. Zwischenzeitlich war er in der Ukraine Gouverneur des Bezirks Odessa. Nachdem er sich mit dem damaligen Präsidenten Petro Poroschenko überworfen hatte, wurde er aus der Ukraine ausgebürgert . Der jetzige Präsident in Kiew, Wolodymyr Selenskyj, gab ihm die ukrainische Staatsbürgerschaft zurück.

Mehr als 3,5 Millionen Menschen waren in der Schwarzmeer-Republik im Südkaukasus zur Abstimmung aufgerufen. Georgien wählte erstmals nach einem neuen Wahlsystem, das die Regierungspartei nicht mehr so extrem bevorteilt. Das endgültige Ergebnis steht unter Umständen aber erst in ein paar Wochen fest. Beobachtet wurde die Abstimmung von Wahlbeobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. In dem Kaukasus-Land mit seinen vier Millionen Einwohnern kam es nach Wahlen immer wieder zu heftigen Protesten.