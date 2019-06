Ein Demonstrant hält georgische Nationalflaggen in seinen Händen während eines Protestes in der Nähe des Parlamentsgebäudes in Tbilisi. Bildrechte: dpa

Es sind nach wie vor rund 2.000 Menschen, die am Abend des 25. Juni zum Rustaveli-Platz vor dem Parlament in der georgischen Hauptstadt Tbilisi kommen. Sechs Tage in Folge dauern die Proteste nun schon an. Nach massiven Ausschreitungen zu Beginn der Proteste laufen sie nun vorwiegend friedlich ab, in der Vehemenz ihrer Forderungen haben die Demonstranten aber nicht nachgelassen. Sie verlangen den Rücktritt von Innenminister Georgij Gacharia, den sie für den Ausbruch der Gewalt in der ersten Protestnacht vom 20. auf den 21. Juni verantwortlich machen. Dabei gab es über 200 Verletzte und rund 300 Festnahmen. Eine Augenklappe als Symbol des Protestes. Bildrechte: imago images / ITAR-TASS

In jener Nacht sollen schätzungsweise 7.000 bis 10.000 Menschen auf die Straße gegangen sein. Manche hüllten sich in georgische Flaggen oder hielten selbstgemalte Schilder mit der Aufschrift "Russland ist ein Besatzer!" in die Luft, andere trugen eine Augenklappe, auf der "20%" geschrieben war. 20 Prozent steht für die Fläche der abtrünnigen Teilrepubliken Abchasien und Südossetien, die Georgien als von Russland besetztes Territorium betrachtet. Die Augenklappe als Symbol dafür, dass die aktuelle Regierung die Augen vor der Problematik dieser Gebiete im Zusammenhang mit ihrer Russlandpolitik verschließe.

Keine Flüge zwischen Russland und Georgien mehr

Die offiziellen Reaktionen aus Moskau fielen eindeutig aus: Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitrij Peskow, bezeichnete die Proteste als eine "russophobe Provokation", die offiziellen Medien sprechen durchgehend von "antirussischen Protesten" und kolportieren sogar, die georgische Regierung habe dazu aufgerufen, Russen zu töten.

Als Reaktion auf die Proteste hat Präsident Wladimir Putin per Dekret ab dem 8. Juli alle Flüge russischer Fluggesellschaften nach Georgien verboten, es sei zu gefährlich in diesem Land Urlaub zu machen. Selbst der russische Verbraucherschutz stellte plötzlich fest, dass die georgischen Weine Qualitätsmängel aufwiesen und vom Markt genommen werden sollten. Georgien ist bei Touristen beliebt, auch viele Russen fahren im Sommer in das Land. Bildrechte: MDR/Osteuropa Medienservice

Dabei ist das Land als Urlaubsziel bei der russischen Bevölkerung sehr beliebt. 2018 haben nach Angaben des georgischen Fremdenverkehrsamts rund 1,7 Millionen Russen Georgien besucht. Und in den ersten fünf Monaten dieses Jahres waren es schon 539.000 Touristen, 14 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Keine Russophobie sondern Innenpolitik