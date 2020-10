Am 29. Juni 2020 verabschiedete das georgische Parlament mit einfacher Mehrheit ein bedeutendes Gesetz - das Abkommen zur Wahlrechtsreform. Das Abkommen, so waren sich alle politischen Beobachter einig, stellt einen wichtigen Schritt Georgiens in Richtung Westen dar. Dementsprechend groß fiel der Jubel aus. "Mit der heutigen Abstimmung erfüllt sich der Traum der Menschen in Georgien von mehr Demokratie und politischer Teilnahme für alle Bürger", erklärte der Sprecher des georgischen Parlaments, Archil Talakvadze. "Lasst uns zusammen feiern, dass unsere Nation im Kampf gegen das Coronavirus und im Kampf für stärkere demokratische Reformen zueinandergefunden hat."