Aber natürlich. Man schreibt neue Schulbücher, man macht neue Ausstellungen, es gibt neue Museen und neue Forschungsinstitute, die ganz dezidiert, mehr noch als die Staatsmedien, diese großen Narrative der ungarischen Nation verbreiten, die immer gegen die fremden Kräfte kämpft: gegen die mittelalterlichen Großreiche, das deutsche Reich, die Ottomanen, dann gegen Österreich-Ungarn, also das K.u.K.-Regime der Habsburger, dann gegen die Sowjetunion, heute gegen Europa. Europa ist dekadent, sagen diese Narrative, das will uns in ein "Mischvolk" von Weißen und Schwarzen verwandeln, in eine Rassenmischung. Europa ist dekadent, und das wahre ungarische Volk kämpft dagegen. Das sind Orbáns Geschichtstheorien: Wir sind gegen den Westen, gegen Europa, gegen Aufklärung, gegen die Liberalen.