Am Mittwoch wurde das Ermittlungsverfahren nun also eingestellt. Die Staatsanwaltschaft habe keineswegs die Aufgabe, "historische Streitigkeiten beizulegen", erklärte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Katowice. Von der Justiz beauftragte Historiker hätten festgestellt, so erklärte die Sprecherin weiter, dass die Zahl der "durch die Handlungen von Polen getöteten deutschen und jüdischen Personen" während des Zweiten Weltkriegs nicht eindeutig zu beziffern sei. Überdies vertrete die Staatsanwaltschaft die Ansicht, dass Gross mit seinem Artikel in der "Welt" nicht "direkt das Ziel verfolgt habe, die polnische Nation oder die polnische Republik zu beleidigen".