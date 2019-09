Bedeutet der Gefangenenaustausch Tauwetter zwischen Kiew und Moskau?

Nein. Mit Wolodymyr Zemach hat die Ukraine ihren großen Trumpf ausgespielt. Zemach war bei den "Separatisten" Kommandant jenes Sektors, in dem die russische Buk-Batterie, die das Passagierflugzeug des Fluges MH-17 abschoss, stationiert war. Wäre er an die Niederlande ausgeliefert worden, wäre er ein Kronzeuge für die Rolle Russlands in Donbass-Krieg gewesen. Er hätte Russland und damit Präsident Putin im Zusammenhang mit dem Abschuss von MH-17 schwer belasten können. Das macht verständlich, warum Russland so überaus interessiert daran war, Zemach in die Finger zu bekommen.

Senzow und die ukrainischen Marinesoldaten waren dagegen keine Kriegsgefangenen im eigentlichen Sinne, sondern eher politische Geiseln, die Russland willkürlich festgenommen hatte, um ein Faustpfand gegen die Ukraine zu haben. Der internationale Seegerichtshof hat bereits gegen Russland geurteilt und eine Freilassung der Marinesoldaten angeordnet. Und mit dem Fall Senzow befasst sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Das Urteil wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gegen Russland ausgefallen. Doch Moskau ignoriert regelmäßig sowohl EUGH-Urteile wie auch Urteile des Seegerichtshofes. Westlicher "Druck", "Dialog" und "Einwirken" auf Moskau bringt nichts. Im Gegenteil, der Westen steuert auf Normalisierung mit Russland zu. Aus meiner Sicht ist Russland ist ein Piraten-Staat, dem niemand beikommen will, und die Ukraine muss für das Lösegeld ihrer Geiseln selbst zahlen. Das ist am Wochenende passiert. Das als "Entspannung", "Tauwetter" oder gar "Schritt zur Erfüllung von Minsk" zu feiern, wäre eine grobe Verkennung der Sachlage.

Der Osteuropaexperte Gustav Gressel arbeitet als Osteuropa-Experte für den Thinktank „European Council on Foreign Relations“ (ECFR). Zuvor war er im österreichischen Verteidigungsministerium im Bereich Internationale Sicherheit und Strategie beschäftigt. Der 2007 gegründete ECFR beschäftigt sich mit Analysen zur europäischen Außen- und Sicherheitspolitik und finanziert sich neben Geldern von europäischen Regierungen (u.a. Dänemark, Deutschland und Slowakei) auch über private Stiftungen (etwa Bosch und Mercator).

Ist die Ukraine kriegsmüde oder muss Selenskyj nun einfach nur sein Wahlversprechen vom "Frieden" einlösen?

Selenskyj hat sich durch seine sehr vollmundigen Wahlversprechen der baldigen Freilassung der politischen Geiseln und der Beendigung des Konfliktes sicherlich selbst stark unter Druck gesetzt. Und ja, die Ukrainische Bevölkerung will den Krieg so schnell wie möglich beendet sehen. Die Frage ist nur, zu welchen Bedingungen? Hier ist Russland nach wie vor unnachgiebig und verlangt eine Reintegration der Volksrepubliken als Co-Entscheidungsträger in einem föderalen Staat, ohne Abzug russischer Truppen, ohne Anwendung ukrainischer Gesetzgebung und ohne jedwede Eingriffe in die Machtvertikale der Separatistenführer. Damit würde man das gesamte Land quasi an Russland ausliefern. Und das wird kein ukrainischer Präsident unterschreiben. Selenskyj ist noch im Glauben, durch stabilisierende Maßnahmen (Truppenentflechtung, Erleichterung der Übertritte für Zivilisten, etc.) ein Einfrieren des Krieges zu erreichen und dann in einen längerfristigen Prozess der Wiederannäherung einzusteigen. Moskau hingegen hält am militärischen Druck fest, um Kiew zur Akzeptanz seiner Kapitulationsbedingungen zu zwingen.