Die Präsidentenwahl in Rumänien hat der pro-europäische Amtsinhaber Klaus Iohannis laut Hochrechnungen mit klarem Vorsprung gewonnen. Der 60-jährige kam demnach am Sonntag auf 39 Prozent der Stimmen. Er galt als Favorit der Wahl, verfehlte dabei allerdings die absolute Mehrheit und muss in zwei Wochen in einer Stichwahl gegen die Zweitplatzierte Sozialdemokratin Viorica Dancila (PSD) antreten. Die Politikerin, die bis vor einer Woche Regierungschefin war, kam nach den Prognosen aufgrund von Nachwahlbefragungen mit 22,5 Prozent auf Platz zwei.