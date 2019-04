Auf der einen Seite schlagen die Wellen sacht gegen die Kai-Mauer, auf der andern rumpeln Lkws auf das Hafengelände. Dazwischen steht Jerzy Klajn am Ufer in der Sonne. Er kommt oft her, in der Mittagspause, und schaut in den Danziger Hafen. Dort liegt ein Frachtschiff, das gerade beladen wird. Dort liegt Arbeit für Jerzy Klajn. "Die Schiffe werden beladen - rund um die Uhr: morgens, nachmittags, abends. Massenladungen, Stahl, Container. Ja, die Arbeit kann man schon mögen. Ist mal schwerer, mal leichter."