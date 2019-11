Parteien rechts von der PiS gab es immer. Es reicht aus, sich den Unabhängigkeitsmarsch anzugucken, um zu verstehen wie stark diese Fraktion im Sinne einer Mobilisierung der Wählerschaft sein kann. Die Frage ist nur, ob die "Konföderation" weiterhin am Rand existiert oder weiter ins Zentrum geschoben wird. So wie es jetzt aussieht, kommt es wohl zu einer Verschiebung in die politische Mitte.

Es ist eine Art Rebellion der jungen Generation, die eher passiv ist. Es scheint so, und das zeigt sich auch in Untersuchungen, dass Politiker diese Generation in ihren Programmen übersehen. Wichtiger sind den Politikern ältere Menschen. Nur wenige Sozialprogramme wurden an jüngere Polen adressiert. Und genau in dieser Generation, die relativ passiv ist, und gleichzeitig versucht, sich auszudrücken, findet die Konföderation ihren Platz. Sie ist ausdrucksvoll, sie hat ausdrucksvolle Helden. Hinzukommen die sozialen Medien, die junge Leute sicherlich viel stärker als das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder die oppositionellen Fernsehsender mobilisieren können. Sicherlich hat die PiS-Regierung ganz viel von Nationalstolz und Gemeinschaftsfragen gesprochen. Aber wenn sich der Staat dazu äußert, kann das ein wenig künstlich klingen: Was können uns die Politiker von Stolz und Rebellion sagen, wenn sie doch selbst bereits dem Establishment angehören.