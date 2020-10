Am Sonntag haben die Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Kaukasusregion Berg-Karabach nochmals größere Dimensionen angenommen. Nach Angaben aus Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, wurde erstmals Gandscha, die zweitgrößte Stadt des Landes, unter Beschuss genommen. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium gab an, Gandscha stehe unter dem Beschuss armenischer Kräfte.

Panzer-Denkmal in Berg-Karabach Bildrechte: dpa

Zugleich habe es erneut schwere Angriffe auf die Hauptstadt Berg-Karabachs, Stepanakert, gegeben. Dort sei die Stromversorgung zusammengebrochen und Zivilisten hätten in Kellern Zuflucht gesucht. Die Stadt liegt im Nordwesten Aserbaidschans und hat rund 330.000 Einwohner.



Bereits am Freitag war Stepanakert angegriffen worden. Der Präsident der selbsternannten Republik Berg-Karabach, Araiyk Harutiunian, hatte daraufhin erklärt, im Gegenzug werde nun militärische Infrastruktur in den großen Städten Aserbaidschans angegriffen. Am Sonntag erfolgte dann der Angriff auf Gandscha. Ein Sprecher der Präsidentschaft erklärte, die Kämpfer Berg-Karabachs hätten in Gandscha einen Militärflughafen zerstört. Und das sei nur der erste.