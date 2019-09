Wie auch Polen blockiert Tschechien eine EU-Vereinbarung, die garantieren soll, dass die Union bis 2050 CO2-neutral wird. Aus gutem Grund: In Tschechien kommen aktuell 43 Prozent des erzeugten Stroms aus Kohlekraftwerken. Der Rest stammt aus Atomkraftwerken (33 Prozent) und aus Kraftwerken, die mit erneuerbaren Energien arbeiten (11 Prozent). Doch seit einigen Wochen scheint sich in Tschechien der Wind zu drehen. Denn wie Radio Prag unlängst meldete, tagte Ende August in der Hauptstadt zum ersten Mal eine Kohlekommission. Sie will den Ausstieg aus der Kohleförderung in Angriff nehmen. Konkrete Schritte könne man erst Ende 2020 bekanntgeben, hieß es. Der Minister für Industrie und Handel Karel Havlíček ließ jedoch bereits durchblicken, wie er sich den Zeitplan für einen Ausstieg vorstellt: "Wir fördern noch an fünf Standorten Kohle. Um das Jahr 2038 herum sollten es aber nur noch zwei Standorte sein. In Deutschland spricht man von einem Ausstieg bis zum Jahr 2038, in anderen Ländern bis 2050. Wir sollten daher im Jahr 2040 bei zehn bis 15 Prozent der heutigen Kohleförderung liegen und sie dann schrittweise bis 2050 ausklingen lassen." 43 Prozent des elektrisches Stromes in Tschechien werden aus Kohle gewonnen. Bildrechte: imago/blickwinkel

In Bulgarien liefern Kohlekraftwerke rund 45 Prozent der Elektronenergie. Etwa 35 Prozent produziert das in die Jahre gekommene Atomkraftwerk Kosloduj. Aus Gas-, Wasser- und Windkraftwerken kommt der Rest. Ernsthafte Pläne, zeitnah aus der Kohle auszusteigen, gibt es derzeit nicht. Stattdessen ist man bemüht, die Kohlekraftwerke mit besseren Filtern auszustatten, um die Luftverschmutzung einigermaßen in den Griff zu bekommen. Mit dem Bau des seit 1981 geplanten AKW Belene, könnte Bulgarien seine Umweltbilanz aufbessern. Russlands Staatskonzern Rosatom hat bereits Interesse bekundet, in das Projekt einzusteigen. Krisensicherer Job: Kumpel in einer bulgarischen Zeche Bildrechte: imago/UIG