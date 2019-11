Seit knapp zwei Monaten ist er wieder auf freiem Fuß: der Aktivist Oleksandr Koltschenko. Mehr als fünf Jahre saß er in einem russischen Gefängnis im Ural. Im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zwischen Russland und der Ukraine Anfang wurde er im September entlassen. Er ist froh, wieder zu Hause zu sein, seine Familie nach so vielen Jahren wieder um sich zu haben. Am schlimmsten sei die Isolationshaft gewesen, erzählt Koltschenko im Interview mit HEUTE IM OSTEN: "Die Zelle war zwei mal drei Meter groß, für zwei Gefangene, mit zwei Betten, die man aber tagsüber nicht nutzen konnte, weil sie an der Wand fixiert wurden. Dort kam ich in den ersten 15 Tagen rein."