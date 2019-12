Eine direkte Verbindung zwischen dem Mord und slowakischen Politikern hat sich bisher jedoch nicht bestätigt. Tibor Macák, Generalsekretär der Vereinigung der Europäischen Journalisten (AEJ), sagte dem MDR in einem Interview, dass nach dem Mord die Zahl der Investigativjournalisten in der Slowakei gestiegen ist und viele politische und unternehmerische Skandale bekannt geworden sind. In Gedenken an Jan Kuciak haben slowakische Medienvertreter ein Investigativ-Zentrum gegründet, das seinen Namen trägt. Das "ICJK" soll Korruption, organisiertes Verbrechen und deren Verflechtungen zu Politik aufdecken.