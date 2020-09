Slowakei Kuciak-Mordprozess endet mit Freispruch

Der Mord an dem slowakischen Journalisten Kuciak und seiner Verlobten hatte Anfang 2018 das Land erschüttert. Es gab Demonstrationen und die Regierung trat zurück. Es gab Neuwahlen und einen Prozess, an dessen Ende nun der mutmaßliche Auftraggeber des Mordes freigesprochen wurde – aus Mangel an Beweisen.