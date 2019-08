In der russischen Hauptstadt Moskau haben Zehntausende Menschen für freie und faire Kommunalwahlen demonstriert. Die Nichtregierungsorganisation White Counter sprach von rund 40.000 Teilnehmern, die Polizei von 20.000.

Die Demonstranten verlangten, dass auch Kandidaten der Opposition zur Kommunalwahl in Moskau im September zugelassen werden. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie "Gebt uns das Recht zu wählen!" und "Ihr habt uns genug belogen!".

Zahlreiche Oppositionskandidaten waren wegen angeblicher formaler Mängel von der Kommunalwahl in Moskau ausgeschlossen worden . Ihnen war vorgeworfen worden, sie hätten nicht genügend Unterschriften von Unterstützern gesammelt. Die Betroffenen widersprachen.

Die Kundgebung am Sonnabend war bereits die vierte in der russischen Hauptstadt in vier Wochen. Anders als vor einer Woche hatten die Behörden die Demonstration diesmal genehmigt.