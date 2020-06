Die Geschichte der Umweltsünden in der sibirischen Industriestadt ist wohl genau so lang und bekommt mit dem aktuellen Dieselunfall ein weiteres, trauriges Kapitel. Es ist wohl die schlimmste Umweltkatastrophe, die sich je in der russischen Arktis ereignet hat. Bis zum Wochenende haben die Einsatzkräfte rund 330 Tonnen Diesel beseitigt. Experten gehen jedoch davon aus, dass die Natur Jahre brauchen werde, um sich zu erholen. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS