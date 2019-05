Andrej Melnitschenko war 18, als er den Grundstein für ein sagenhaftes Vermögen legte. Während seines Mathematik-Studiums an der Moskauer Lomonossow-Universität gründete er 1990 eine erste Wechselstube, um mit Devisen zu handeln. Der junge Mann hatte instinktsicher erkannt, wie er die Hyperinflation in der zerfallenden UdSSR mit einem ziemlich simplen System für sich nutzen kann: Er lieh sich beträchtliche Summen in Rubel zu 10 bis 13 Prozent, wechselte sie wenig später in Dollar um und tauschte die Dollar schließlich mit beträchtlichem Gewinn wieder in Rubel zurück. Eine Jahr später war Melnitschenko dann schon Besitzer einer Wechselstubenkette, die 1993 in seiner MDM-Bank aufging. Die Bank betrieb vor allem Devisen- und Wechselgeschäfte. Am 11. Oktober 1994, dem sogenannten "schwarzen Dienstag", als der Rubel ins Bodenlose stürzte, machte Melnitschenko ein phänomenales Geschäft: Er deckte sich mit Rubeln ein und wartete auf bessere Zeiten. Als der Rubel sich wieder erholt hatte, war Melnitschenko um geschätzte 10 Millionen US-Dollar reicher. Bei der nächsten Rubelkrise 1998 ging er genau andersherum vor: er stieß seine Rubel-Anleihen ab, kaufte dafür Dollar und wettete, dass der Rubel noch tiefer sinken würde. Am Ende stand ein Gewinn von etwa 200 Millionen US-Dollar. Bildrechte: IMAGO