Am Wahlabend sprach der PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski von einem schwierigen Wahlkampf. Er wolle künftig das Stereotyp bekämpfen, dass die PiS "nur eine soziale Partei ist und sich in der Wirtschaft nicht auskennt". Zugleich bedauerte er, dass "trotz der offensichtlichen Errungenschaften" ein großer Teil der Polen nicht die PiS gewählt habe. Er werde die Reformen fortsetzen, um auch jene Menschen zu erreichen, die bei der jüngsten Abstimmung die Opposition gewählt haben. Viele Kommentatoren bewerten das als Ankündigung einer neuen Offensive der PiS, da die so populären Sozialprogramme für einen weiteren Wahlsieg in vier Jahren nicht mehr ausreichen könnten.