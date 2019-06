Tomasz Piątek hat drei Bücher über hochrangige Regierungsmitglieder und deren Verbindungen zu Russland geschrieben. Sein jüngstes Buch, das im Mai erschienen ist, droht nun verboten zu werden. Es handelt vom polnischen Premierminister Mateusz Morawiecki und seinen angeblichen Verbindungen zur russischen Geschäftswelt und zum russischen Geheimdienst. Morawiecki selbst hat davon abgesehen, rechtlich gegen das Buch vorzugehen. Dafür tut es nun ein guter Freund: Tomasz Misiak, Multimillionär und ebenfalls einer der Protagonisten des Buches. Er fühlt sich verleumdet und hat vor Gericht beantragt, dass die Verbreitung des Buches gestoppt wird. "Er nutzt dafür eine Lücke im Gesetz. Er hat das so geschickt gemacht, dass ich mich dagegen nicht mal zur Wehr setzen kann. Ich kann keinen Einspruch einlegen. Das Gericht bestellt mich nur ein, um die Entscheidung zu verkünden", sagt Piątek. Sollte das Gericht dem Antrag Misiaks stattgeben, wäre das ein Exempel, fürchten Beobachter. Jeder, dem der Inhalt einer Veröffentlichung nicht gefällt, könnte sich dann auf das Urteil berufen und so die unbequemen Inhalte aus dem Verkehr ziehen.

Journalisten in Polen klagen seit langem darüber, dass die Spielräume für unabhängige, regierungskritische Berichterstattung immer enger würden. Auf der internationalen Rangliste von "Reporter ohne Grenzen" ist Polen auf Platz 59 abgerutscht. Im Jahr 2015, vor dem Antritt der PiS-Regierung lag Polen auf Rang 18. Nicht nur Piątek muss sich mit Gerichten herumärgern. "Die Machthaber und ihre mafiösen Gangster im Hintergrund versuchen, uns kritische Journalisten mit Prozessen zu ersticken. Sie hoffen vermutlich, dass ich den Tod durch zu viel Arbeit sterbe", sagt Piątek mit Galgenhumor in der Stimme.

Tomasz Piątek hat den Unmut der PiS schon früher auf sich gezogen. Im Jahr 2017 veröffentlichte er sein Buch "Macierewicz und seine Geheimnisse". Es hat sich nach Angaben des Verlags bis heute rund eine Million Mal verkauft. Für ein Sachbuch in Polen sehr außergewöhnlich. Piątek beschreibt darin die geschäftlichen Verbindungen des damaligen Verteidigungsministers Antoni Macierewicz mit Russland. Er wirft ihm vor, in illegale Waffen- und Geldgeschäfte verstrickt zu sein. Interessant dabei: Macierewicz positioniert sich seit Jahrzehnten als Russland-Feind. Von ihm stammt die These, der Absturz des polnischen Regierungsflugzeugs im Jahr 2010 sei ein Anschlag der Russen gewesen.