Parlamentswahlen in Polen Danzig: Deutsche Vergangenheit als Wahlkampfthema

Am 13. Oktober wählen die Polen ihr neues Parlament. Die neusten Prognosen gehen davon aus, dass die regierende nationkoservative PiS-Partei die Wahlen wieder gewinnen wird. Vor allem im ländlichen Raum ist sie stark. Anders sieht es in den Großstädten aus. Die sind fast alle fest in Oppositionshand. So wie Danzig, dort wird gerade die deutsche Vergangheit zum Wahlkampfthema.