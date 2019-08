Der stellvertretende Justizminister Łukasz Piebiak soll eine Hasskampagne gegen Richter in Auftrag gegeben haben. Das Nachrichtenportal onet.pl veröffentlichte Anfang dieser Woche Chat-Protokolle zwischen dem Vizeminister und einer Frau namens "Emilia", die die Aktionen für den Politiker geplant haben soll. Sie soll Zugang zu belastenden Materialien bekommen und regierungsnahe Medien damit versorgt haben.

Die Mitglieder des Richterverbandes zeigten sich schockiert. Krystian Markiewicz kommentierte die Angelegenheit im Radio, der Vize-Justizminister Piebiak sei vom Fach und sollte wissen, was Gerechtigkeit bedeute. Piebiak ist selbst Richter und war lang Mitglied im Richterverband "Iustitia", bis er 2017 jedoch ausgeschlossen, weil er die Justizreform der PiS-Partei unterstützte.

Am Dienstag gab der Beamte als Reaktion auf die Presseberichte seinen Rücktritt bekannt. Das staatliche Fernsehen teilte mit, dass Justizminister Zbigniew Ziobro den Rücktritt bereits akzeptiert habe. Piebiak betont trotz des Rücktritts seine Unschuld und bezeichnet die Medienberichte als üble Nachrede. "Ich bin entschlossen, meinen guten Namen, für den er mein ganzes Leben lang gearbeitet habe, zu verteidigen", sagte er. Er habe vor, das Nachrichtenportal onet.pl zu verklagen.

Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki kündigte noch vor dem Rücktritt des Beamten Aufklärung an: "Man muss sich beide Seiten anhören und je nachdem, was ich höre, werde ich die richtigen Entscheidungen treffen". Er habe von der geplanten Hasskampagne nichts gewusst und sei von dem Artikel sehr überrascht worden. Der Richterverband "Iustitia" erwägt indessen, rechtliche Schritte gegen den stellvertretenden Minister einzuleiten.

Auch auf Twitter schlägt das Thema hohe Welle und sorgt für eine Flut von Kommentaren - Hashtag "PiebiakGate". Die Vorwürfe und der Rücktritt des Vizeministers kommen für die regierende PiS zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt: Am 13. Oktober stehen in Polen Parlamentswahlen an und erst vor weniger als zwei Wochen wurde die Regierung von dem Skandal um die private Nutzung des Regierungsflieger durch den polnischen Parlamentspräsidenten Kuchciński erschüttert.