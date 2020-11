Pädophilie-Opfer, Anwälte, Priester und Journalisten lässt der private polnische Sender TVN24 in seinem Dokumentarfilm "Don Stanislao. Das andere Gesicht von Kardinal Dziwisz" zu Wort kommen – und diese kommen zu einem vernichtenden Urteil. "Dziwisz ist das größte schwarze Schaf in der Katholischen Kirche. Er ist der Schlimmste", sagt etwa ein französischer Journalist, der seit Jahren zu Missbrauchsfällen in der Katholischen Kirche recherchiert.