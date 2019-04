Die Lehrer forderten mehr Geld und eine bessere Wertschätzung ihres Berufsstandes. 30 Prozent mehr Gehalt sollten es sein. Doch die Vertreter der Gewerkschaften und der PiS-Regierung können sich weiter nicht einigen. Derzeit verdient ein Lehrer durchschnittlich rund 700 Euro brutto monatlich. Das Bildungsministerium schlägt den Gewerkschaftsvertretern unter anderem eine Gehaltserhöhung um weitere fünf Prozent in diesem Jahr und eine Verkürzung der Lehrerausbildung vor. Auch ein Praktikum für angehende Lehrer von bis zu neun Monaten, eine Sondervergütung für Berufsanfänger, eine Ausbildungsbeihilfe von mindestens 80 Euro und die Reduzierung des bürokratischen Aufwands sind geplant. Am Ende könnten dann polnische Lehrer je nach Status rund 800 bis 1500 Euro verdienen. Zum Vergleich: Der Mindestlohn in Polen beträgt nach Angaben des Statistischen Amtes der Europäischen Union 523 Euro. Regierungsnahe Stimmen kritisierten die Aktionen der Lehrer als unverantwortlich. Sie warfen ihnen vor, Schüler und Eltern in einer besonders schwierigen Zeit zu belasten. Der polnische Staatspräsident Andrzej Duda appellierte an die Lehrer, "sich irgendwo in der Mitte" zu treffen. "Das Abitur muss durchgeführt werden", sagte Duda am Mittwoch. Er betonte aber auch, dass er bereit sei, alles im Rahmen seiner gesetzlichen Möglichkeiten zu tun, um die Abiturprüfungen zu retten.

Polnische Schülerinnen und Schüler büffeln für die Prüfungen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK