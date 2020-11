Jedes Jahr ziehen am polnischen Unabhängigkeitstag zehntausende Patrioten, Nationalisten und Rechtsradikale durch das Stadtzentrum der Hauptstadt Warschau. Bildrechte: dpa

"Unsere Zivilisation, unsere Regeln", so das diesjährige Motto des Marsches zum 102. Jubiläum der polnischen Unabhängigkeit am 11. November 1918. Seit zehn Jahren zelebrieren polnische Patrioten, Nationalisten und Rechtsradikale den Tag mit einem riesigen Marsch durch die Hauptstadt Warschau. Die Fahnen und Transparente für dieses Jahr waren schon fertig, als der Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski die Demo wegen der bestehenden Corona-Restriktionen in Polen kurzfristig verbot.

So beschlossen die Veranstalter, stattdessen einen patriotischen Motorradkorso durch Warschaus Straßen zu organisieren. Auch dafür drohen Strafen, weil es nach wie vor eine Art Demo ist. Doch für ihren "Kampf der Zivilisationen" nehmen die polnischen Patrioten dies in Kauf. Gerade während der derzeitigen massiven Proteste in Polen gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts sei die "Verteidigung der christlichen Werte" akut notwendig, erklärt Mateusz Marzoch, Pressesprecher der Allpolnischen Jugend. Die rechtsradikale Organisation ist einer der drei Veranstalter. Mateusz Marzoch von der rechtsradikalen Allpolnischen Jugend wähnt das Land in einem Kulturkampf gegen den Folgen des Liberalismus. Schuld daran sind für ihn Altkommunisten, LGTB-Aktivisten und die Europäische Union. Bildrechte: Monika Sieradzka/MDR

Nationalisten im Aufwind

"Was wir derzeit in Polen und in Europa sehen, ist eine linke Kulturrevolution. Wir wollen ihr entgegenwirken", sagt Marzoch. damit meint er vor allem die sogenannten Frauenproteste im Land. Im Oktober sprach Polens oberster Gerichtshofs ein Urteil, dass Abtreibungen in Polen quasi verbietet. Seitdem demonstrieren zehntausende Polinnen, regelmäßig gegen das Urteil, die nationalkonservative Regierung und die Kirche.

Das ist für Marzoch ein Ausdruck des moralischen Verfalls. Die liberalen Proteste hätten die rechte Szene aber mobilisiert, freut er sich: "Zurzeit bewerben sich viele Polen um die Aufnahme in unsere Organsiation. Junge Patrioten wollen die Grundwerte verteidigen."

Auf dem diesjährigen Veranstaltungslogo des Unabhängigkeitsmarsches sieht man einen Husaren, der mit seinem Schwert einen Stern zerschmettert. Der Stern ist zur Hälfte rot und zur Hälfte in Regenbogenfarben. Rot symbolisiert den Kampf gegen den Kommunismus, und die Zerstörung des Regenbogens ist eine Kampfansage an LGBT-Gruppen. Polnische Rechtsradikale haben sich in den vergangenen Jahren stark für die Einführung der sogenannten "LGBT- freien Zonen" in polnischen Städten und Dörfern stark gemacht, durch die nicht-heterosexuelle Menschen stigmatisiert werden. Offizielles Plakat zum Unabhängigkeitsmarsch in Warschau 2020 Bildrechte: www.facebook.com/MarszNiepodleglosci

Duldung der PiS-Regierung

Die nationalkonservative PiS-Regierung zeigt durchaus Sympathien für die Rechtsradikalen, auch wenn sie dies bislang nicht offiziell äußerte. Doch nun bekommen die Veranstalter des Unabhängigkeitsmarsches sogar Lob von der Regierung. Dass es nun einen patriotischen Motorradkorso gebe, zeuge "von einem gewissen Verantwortungsgefühl der Organisatoren", sagte Michal Dworczyk, Chef der Kanzlei des Premierministers Mateusz Morawiecki.