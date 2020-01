Ein schwuler Atheist, der vehement eine linke und grüne Wirtschaftspolitik verfolgt und liberale, pro-europäische Werte vertritt – Robert Biedroń, der ehemalige Parlamentsabgeordnete und Ex-Oberbürgermeister der Stadt Słupsk verkörpert alles, was die konservative Regierungspartei PiS ablehnt und der Parteivorsitzende Jarosław Kaczyński 2015 als "Polen der schlimmsten Sorte" stigmatisierte. Eine solche Mischung galt in der konservativ-christlich geprägten polnischen Gesellschaft lange als politisches Nischenprodukt. Doch Biedroń ist in der Bevölkerung äußerst beliebt.

Ein relatives Novum in der polnischen Politik waren auch die vielen Umweltthemen. Bis zum Jahr 2035 sollen alle Steinkohlegruben geschlossen werden - eine Aufgabe, an die sich alle bisherigen Regierungen seit der Wende nicht so richtig trauten. Polen soll dank dem Kohleausstieg bis dahin die sauberste Luft in Europa haben. In allen Gemeinden soll es gut funktionierenden öffentlichen Personennahverkehr geben. Pelztierhaltung und Tiere im Zirkus sollen verboten werden. Ein neu eingeführter Umwelt-Ombudsmann soll all das überwachen.