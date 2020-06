Rafał Trzaskowski bei einer Wahlkampfveranstaltung in Krakau am 6. Juni 2020.

Rafał Trzaskowski bei einer Wahlkampfveranstaltung in Krakau am 6. Juni 2020. Bildrechte: imago images/Eastnews

Polen wählt am 28. Juni einen neuen Präsidenten und es schien lange so, als ob der amtierende Präsident Andrzej Duda mit großer Mehrheit wieder gewählt wird. Bis Rafał Trzaskowski kam.

Um an dem neuen Wahltermin am 28. Juni kandidieren zu können, musste Trzaskowski 100.000 Unterschriften von Unterstützern sammeln und einreichen. Heute nun überreichte er der Wahlkommission seine mehr als 1,6 Millionen Unterschriften.

Umfragen prognostizieren, dass Andrzej Duda die Wahlen nicht mit absoluter Mehrheit im ersten Wahlgang gewinnt, sondern in die Stichwahl muss. Eine in dieser Woche vom polnischen Meinungsforschungsinstitut Ibris durchgeführte Umfrage kommt zu folgendem Ergebnis: 42,7 Prozent der Stimmen würden an den amtierenden Präsidenten Duda gehen, 26,6 Prozent an Trzaskowski. Dudas Popularität ist laut den Umfragen zuletzt deutlich gesunken, während die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die Bevölkerung immer spürbarer werden.