Seit über 20 Jahren bläst Roman Polanski an einem Donnestagnachmittag mitten im Sommer in seine Pfeife und eröffnet damit das "Pol'and'Rock"-Festival in Küstrin, an der deutsch-polnischen Grenze. Roman Polanski? Ja, Sie haben richtig gehört! So heißt der inzwischen pensionierte Bahnwärter, der über die Jahre zu einer Art Maskotchen des Festivals geworden ist.