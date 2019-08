Polens Parlamentspräsident Marek Kuchciński will am Freitag sein Amt niederlegen. Das gab der Politiker der rechtsnationalen Regierungspartei PiS in Warschau bekannt. Er zieht damit die Konsequenz aus der Affäre um seine exzessiven Flüge mit Regierungsmaschinen.

Sie wurden nach denselben Vorschriften durchgeführt, die für Flüge des Staatspräsidenten und des Regierungschefs gelten, was die Kosten enorm in die Höhe trieb. So mussten jedes Mal eine Ersatzmaschine samt Besatzung bereitgehalten und der Luftraum am Start- und Zielort gesperrt werden. Medienschätzungen zufolge sollen die Luftreisen des Parlamentspräsidenten mindestens vier Millionen Złoty - umgerechnet knapp eine Million Euro - verschlungen haben.