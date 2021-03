Polens nationalkonservative Regierungspartei PiS will vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen die Rechtsstaatsklausel der EU klagen. Das gab die Regierung am Donnerstag in Warschau bekannt. Ungarn wird sich der Klage anschließen. Der EuGH soll klären, ob der neue Mechanismus zur Kürzung von EU-Geldern bei bestimmten Rechtsstaatsverstößen zulässig ist. Dieser wurde von der EU in den neuen EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 aufgenommen.