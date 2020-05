Die polnische Regierung hätte den Tag so kurzfristig laut Verfassung nicht verschieben können. PiS-Chef Kaczyński und sein Juniorpartner Gowin fanden nun ein juristisches Schlupfloch, um die Wahlen nun doch nicht am Sonntag stattfinden zu lassen: Die Wahl wird formal am 10. Mai stattfinden, dann soll sie vom Obersten Gericht für ungültig erklärt werden - so steht es in der gemeinsamen Erklärung. Grund: Die Bürger hätten keine Möglichkeit gehabt, ihre Stimme abzugeben. Danach soll die Parlamentspräsidentin ein neues Wahldatum festlegen.