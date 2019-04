Arkadiusz Zaborowski steht vor dem Restaurant, als würde er Wache schieben. Stabiler Stand, durchgedrückter Rücken, die Hände dahinter verschränkt. Drinnen findet eine Familienfeier statt. Zaborowski führt zu einem Tisch etwas abseits und erzählt, er sei 33 Jahre alt und lebe schon sein ganzes Leben hier in Skarszewy, einem 7.000-Einwohner-Städtchen unweit von Malbork, im Norden Polens.

Sein Geld verdient er damit, in einer Süßigkeitenfabrik die Bonbonmasse anzurühren. Er darf aber als Diabetiker selbst keine Süßigkeiten essen. Aber er ist heute nicht hier, um über Bonbons zu sprechen. Ihm geht es um die Nation.

Ich habe bei der Allpolnischen Jugend angefangen. Die politische Arbeit war dann eine natürliche Folge daraus. So bin ich zur Ruch Narodowy gekommen, der Nationalen Bewegung.

Die Ruch Narodowy ist eine polnische Kleinstpartei, die über eine gemeinsame Liste mit anderen Parteien fünf Abgeordnete im polnischen Parlament, dem Sejm, hat. Nationalismus ist ihr Programm, und ein Nationalist sei auch er, sagt Arkadiusz Zaborowski. Er trägt Karo-Hemd und einen grauen Pullover darüber, der Kopf ist frisch rasiert, bis auf eine schmale Haarinsel in der Mitte, die Zaborowski für einen strengen Scheitel benötigt.

Ich bin Pole, also muss ich etwas tun für Polen. Das beginnt ganz klein, auch karitativ. Nicht nur für Polen hier, sondern auch im Ausland.

Die national-konservative Regierungspartei PiS lehnt er ab - die spiele nur mit dem Nationalismus, sei aber noch viel zu liberal. Und die Europäische Union? 2004, als Polen Mitglied wurde, habe er sehr gemischte Gefühle gehabt: "Ich war sehr skeptisch, auch wenn meine Ansichten damals noch nicht so gefestigt waren wie heute. Ich habe das befürchtet, was man heute beobachten kann: den Verlust der polnischen Unabhängigkeit."

Polen werde überall benachteiligt. Pflanzenschutzmittel seien hier teurer und schlechter als in Deutschland. Das Waschpulver rieche nicht so gut wie woanders. EU-Gelder würden in absurde Projekte investiert, und auch der freie Markt nütze Polen wenig. Das habe er selbst gesehen.