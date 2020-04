Zum 10. Jahrestag der Katastrophe von Smolensk wird vieles anders sein als in den Jahren zuvor. Wegen der Corona-Krise wurden die geplanten Gottesdienste und Kranzniederlegungen in ganz Polen dieses Jahr abgesagt. Doch auch wenn das Gedenken diesmal von der Pandemie überschattet wird: Spricht man in Polen das Thema Smolensk an, kochen die Emotionen schnell hoch, egal ob im politischen Betrieb oder dem eigenen Freundeskreis. Denn die Debatte über die Ursachen des Absturzes spaltet bis heute das Land.

Absturz im dichten Nebel

Am 10. April 2010 waren hochrangige Vertreter Polens, darunter der damalige Staatspräsident Lech Kaczyński, die Führung der Streitkräfte, Politiker, Geistliche und Beamte auf dem Weg nach Katyn bei Smolensk in Russland. Auf dem dortigen Friedhof sollte die Gedenkfeier für die Opfer des sogenannten Katyn-Massakers stattfinden. 1940, genau 70 Jahre zuvor, hat der sowjetische Geheimdienst NKWD in Katyn und anderen Orten in Russland 22.000 Vertreter der polnischen Elite ermordet.

Die Trümmerteile der polnischen Präsidentenmaschine an der Absturzstelle nahe Smolensk im April 2010. Zur Ursache gibt es in Polen verschiedene Theorien, auch innerhalb der Regierungspartei PiS. Bildrechte: IMAGO Der Anflug auf den Militärflughafen in Smolensk fand im dichten Nebel statt. Trotz der anfänglichen Warnungen der russischen Lotsen entschieden sich die polnischen Piloten zur riskanten Landung. Sie verfügten jedoch über keine genauen Angaben zur Flughöhe, weil am maroden Flughafen das sonst übliche Instrumentenlandesystem fehlte, das die Piloten bei der Landung unterstützt. Die Maschine streifte Baumzipfel, zerschellte am Rand des Flughafens und ging in Flammen auf. Alle Passagiere starben.

Eine polnische Untersuchungs-Kommission legte ein Jahr später ihren Abschlussbericht vor. Darin stellte sie Fehler der beiden polnischen Piloten und der russischen Fluglotsen, aber auch den maroden Zustand des russischen Flughafens und schlechtes Wetter als Absturzursache fest.

Kaczyńskis persönliches Trauma

Doch die nationalkonservative Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) und ihr Vorsitzender Jarosław Kaczyński stellten diesen Bericht von Anfang an in Frage. Sie verbreiten stattdessen seit Jahren die Theorie eines russischen Attentats und machen auch Polens ehemaligen liberalen Ministerpräsidenten Donald Tusk (2007-2014 im Amt) mitverantwortlich. Den Autoren des Berichts werfen sie Dokumentfälschung und Unterschlagung von wichtigen Beweismaterialien vor. In den letzten Jahren haben etliche Experten im Auftrag der PiS versucht nachzuweisen, dass es vor der Landung zu einer Explosion im Flugzeug kam - vergeblich.