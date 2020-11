Bei der Präsidentschaftswahl in Moldau zeichnet sich ein Machtwechsel ab. Herausforderin Maia Sandu lag in der Stichwahl am Abend nach Auszählung von 95 Prozent aller Stimmen bei 52,16 Prozent, Amtsinhaber Igor Dodon kam auf 47,84 Prozent. Bei der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen hatte Sandu ebenfalls vor Dodon gelegen, die absolute Mehrheit aber verfehlt.