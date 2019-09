Im Sommer und Herbst 1989 suchten weit mehr als 4.000 DDR-Bürger in der Prager Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Zuflucht, um ihre Ausreise in den Westen zu erzwingen. Am 30. September 1989 reisten Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher und Kanzleramtschef Rudolf Seiters nach Prag, um den Flüchtlingen eine frohe Botschaft zu überbringen. "Wir sind heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise heute…", sagte Hans-Dietrich Genscher damals. Der Rest des Satzes ging im Jubel der Botschaftsflüchtlinge unter. Dieses Ereignis trug entscheidend zur Überwindung der Teilung Europas und Deutschlands bei.