Die erste Frage eines jungen Mannes per Videoeinspiel betraf die Bezahlung: mit Löhnen zwischen 12.000 bis 16.000 Rubel (umgerechnet 180 bis 223 Euro) sei es nicht möglich, sein Leben zu bestreiten. Mit bis zu drei weiteren Jobs müsse man sich deshalb über Wasser halten. Viele der Fragen an Putin drehten sich um Löhne und Renten, fassten die Moderatoren des "Direkten Drahtes" daraufhin zusammen. Die Leute schrieben in ihren Fragen an Putin auch, dass das Leben schwerer geworden sei. "Wie kann das Leben also besser werden?", so die Frage der Moderatoren an Wladimir Putin. Dieser stellte ein Programm in Milliardenhöhe in Aussicht für höhere Gehälter, außerdem seien bereits viele Gespräche deswegen geführt worden. So werde unter anderem der Sold für die Soldaten noch 2019 erhöht. Es gab, so Putin, bereits Anpassungen der Renten und Veteranen sollen ab Herbst ebenso höhere Renten erhalten. Es gäbe diverse nationale Projekte, die darauf ausgerichtet seien, in dieser Richtung vorwärts zu kommen, so Putin. Wichtig sei, dass die Wirtschaft entwickelt und die Arbeitsproduktivität gesteigert werde, dann werde sich auch das Lebensniveau ganz automatisch steigern.