Russlands Präsident Wladimir Putin hat die umstrittene Krim-Brücke für den Bahnverkehr freigegeben. Das russische Staatsfernsehen übertrug die Zugfahrt des Kreml-Chefs von der Krim nach Russland. An Bord waren 530 Passagiere.

Public Viewing: Das russische Staatsfernsehen hat die Zugfahrt Putins von der Krim nach Russland live übertragen. Bildrechte: imago images / ITAR-TASS

Russland hatte die zur Ukraine gehörende Krim 2014 gegen internationalen Protest annektiert. Der Kremlchef bestieg den Zug in Kertsch auf der Krim und kam wenig später auf der russischen Halbinsel Taman an. "Das ist ein großes Ereignis", sagte Putin bei seiner Ankunft. Millionen Menschen gelangten so künftig auf die Krim.



Den Autobahnteil der längsten Brücke Russlands hatte Putin bereits voriges Jahr eröffnet. Nach mehr als vier Jahren Bauzeit für die Gleise rollen nun auch die ersten Züge vom russischen Kernland auf die Halbinsel.