Spezialeinheiten der Russischen Garde nehmen an der Parade zum Tag des Sieges 2018 teil. Bildrechte: imago/ZUMA Press

Russland Putins Machtinstrument: Die Russische Garde

Wenn Russland am 9. Mai den Tag des Sieges feiert, präsentieren sich auch immer viele bewaffnete Kräfte – und keinesfalls nur das Militär. In Moskau nimmt auch die Russische Garde an der Parade teil. Die Spezialeinheit wird auf eine Stärke von 340.000 Mann geschätzt und ist dem Präsidenten Wladimir Putin unterstellt.