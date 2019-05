Dort tummeln sich neben Ratten und Hunden ein paar Kinder, die nach Ersatzteilen für ein Fahrrad suchen. Sie wohnen nur wenige hundert Meter entfernt in windschiefen Baracken, die die Stadt "Sozialwohnungen" nennt. Linda Greta Zsiga hat sieben Jahre lang dort gelebt. "Für mich war das die schlimmste Erfahrung in meinem ganzen Leben", blickt sie zurück. "Ich hatte damals einen Job. Geldsorgen hatten wir keine, aber emotionale Probleme. Wir litten sehr darunter, hier wohnen zu müssen."

Niemand wohnt freiwillig hier. Die 40 Familien der Siedlung "Rampa" sind in der Mehrzahl Roma wie Linda und wurden im Winter 2010 aus dem Stadtzentrum an den Rand der Müllkippe zwangsumgesiedelt. "Am 15. Dezember erhielt ich wie die anderen einen Brief", erzählt sie.

Am Morgen des 17. seien Gendarmerie und Ordnungsamt in ihre Straße gekommen. Die Bulldozer hätten sofort damit begonnen, ihre Häuser einzureißen: "Man hat uns aus den Betten geholt, früh um fünf."

Wie so was möglich ist? Der damalige Bürgermeister Sorin Apostu habe im gleichen Viertel gewohnt und sich offenbar von den Roma gestört gefühlt, sagt Linda. Dann fügt sie ein wenig schadenfroh hinzu, Apostu sei später im Gefängnis gelandet. Nicht für die Zwangsevakuierungen, sondern wegen Bestechlichkeit im Amt, aber immerhin …

"Gehen wir doch endlich deren soziale Probleme an!", fordert sie. "Die EU kann Verbesserungen herbeiführen. Ich setze große Hoffnungen in die EU." Lindas Hauptthema sind bezahlbare Wohnungen für alle - EU-weit. Die Menschen in Pata Rât honorieren, dass sich eine von ihnen dafür stark macht. An immer mehr Haustüren haften in diesen Tagen Aufkleber von Lindas Demos-Partei. Die kleinen runden Sticker erinnern daran: Wohnen ist ein Menschenrecht.