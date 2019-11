Das rumänische Parlament hat der Minderheitsregierung des designierten Ministerpräsidenten Ludovic Orban sein Vertrauen ausgesprochen. 240 von insgesamt 465 Abgeordneten stimmten am Montag in Bukarest für die neue Regierung Orbans, dem Chef der liberal-konservativen Partei PNL.

Die neue Minderheitsregierung wird für nicht einmal ein Jahr im Amt sein, denn im Herbst 2020 stehen planmäßig Parlamentswahlen an. Eine stabile Regierungsarbeit wird nicht erwartet, da die PNL im Parlament nur auf 20 Prozent aller Stimmen kommt. Sie braucht also dringend die Unterstützung der Parteien, mit denen sie bislang die Oppositionsbank drückte.



Die Wählerschaft der PNL erwartet, dass sie viele Entscheidungen der sozialdemokratischen PSD wieder rückgängig macht. Die PSD hatte Ende 2016 die Wahlen haushoch gewonnen. Sie brachte eine umstrittene Justizreform auf den Weg, die die größten Proteste seit Ende 1989 in Rumänien auslöste. Zugleich verdoppelte die PSD den Mindestlohn. Die Beamten-Gehälter und Renten wurden in der Regierungszeit stark erhöht.