Anfang Oktober hieß es in Rumänien, nichts ist absehbarer als der Wahlausgang bei den Präsidentschaftswahlen im November. Der amtierende Staatschef Klaus Iohannis liegt in den Umfragen deutlich vor der Konkurrenz, so dass er Ende November einen Wahlsieg einfahren könnte. Doch steht die Partei von Iohannis vor der schwierigen Aufgabe einer Regierungsbildung, die auch dem Rumäniendeutschen deutlich Stimmen kosten könnte.

Ludovic Orban (links im Bild) soll neuer Premier in Rumänien werden. Das Bild entstand 2007, als Orban Transportminister war. Bildrechte: dpa Staatschef Klaus Iohannis hat den Parteichef der liberal-konservativen Oppositionspartei PNL, Ludovic Orban, mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Beide Männer sind seit Jahren enge Parteifreunde, beide stammen aus Siebenbürgen. Regierungserfahrung hat Orban bereits als Transportminister gemacht: 2007 führte er ein Jahr lang das Ressort. Nun muss der 56-Jährige eine Regierungsmannschaft zusammenstellen, die im Parlament auch eine Mehrheit finden muss. Das wird eine heikle Angelegenheit, denn im Parlament besitzt Orbans PNL nur ein Fünftel aller Sitze.

Die Regierung aus PSD und ALDE sorgte im Februar 2017 mit einer umstrittenen Eilverordnung für die größten Massenproteste in Rumänien seit 1989. Bildrechte: IMAGO Die Opposition im rumänischen Parlament hatte am 10. Oktober die bisherige sozialdemokratische PSD-Regierung von Premierministerin Viorica Dancila per Misstrauensvotum gestürzt. Dancila stand nicht nur beim politischen Gegner, sondern auch in der eigenen Partei in der Kritik, ihrem Regierungsposten fachlich nicht gewachsen zu sein. Im August verließ ihr Regierungspartner, die liberale ALDE, die Koalition, die damit auch ihre Mehrheit im Parlament verlor. Seit Anfang 2017 hatten PSD und ALDE durch umstrittene Gesetze versucht, den Rechtsstaat in Rumänien auszuhebeln und den Anti-Korruptionskampf zu schwächen. Die fragwürdige Regierungspolitik sorgte für die größten Massenproteste seit der 1989er Revolution in Rumänien, ebenso gab es starke Kritik aus Brüssel.

So vereint die sechs Oppositionsparteien im Parlament bei der Absetzung der PSD waren, so zerstritten sind sie nun, wer die neue Regierung stellen soll. Jedoch ist PNL-Chef Orban dringend auf die Stimmen der anderen Oppositionsgruppierungen und parteilosen Parlamentarier angewiesen. Sie alle sind nun Königsmacher. Sie entscheiden darüber, ob Orbans Regierung bewilligt wird, ob sie die Minderheitsregierung bei ihren Vorhaben unterstützen.

Wegen der schwierigen Mehrheitsbildung wären Neuwahlen ziemlich naheliegend. Doch es gab sie noch nie in Rumänien, weil ihnen ein kompliziertes Verfahren vorausgeht. Zudem dürfen im letzten halben Amtsjahr des Präsidenten keine Neuwahlen ausgerufen werden, um die Organisation der Präsidentschaftswahl nicht zu gefährden. Die Wahl steht in weniger als vier Wochen an.

Vor einer Menge von Aufgaben. Die Regierung muss einen Haushaltsplan für 2020 vorlegen. Auch könnte PNL könnte versuchen, die umstrittenen Justizgesetze wieder rückgängig zu machen. Doch die Mehrheit der Bevölkerung treibt eine ganz andere Frage um. Die sozialdemokratische PSD hatte in ihrer Regierungszeit den Mindestlohn verdoppelt, die Beamten-Gehälter und Renten deutlich erhöht – alles Maßnahmen, die bis dato in Rumänien als nicht finanzierbar galten. Staatsbeamte und Rentner befürchten, dass die PNL das wieder einkassieren wird. Fest steht, dass die neue Regierung die Einnahmen erhöhen muss, um die Ausgaben auch weiter zu finanzieren. Es drohen Steuererhöhungen, die eine Regierung schnell unpopulär werden lassen.

Amtsinhaber Klaus Iohannis gilt als Favorit für die Präsidentschaftswahlen im November. In den Umfragen liegt er mit 20 bis 30 Prozentpunkten weit vor der Konkurrenz. Eigentlich müsste dem 60-jährigen Rumäniendeutschen die Wiederwahl sicher sein. Doch wenn die PNL, deren Spitzenkandidat er ist, nun mit der neuen Regierung patzt, könnte das auch Iohannis in arge Bedrängnis bringen. Dann besteht die Gefahr, dass ihn die Wähler dafür abstrafen. So absehbar die Präsidentschaftswahlen zu Monatsbeginn noch waren, jetzt ist beim Votum wieder Bewegung drin.